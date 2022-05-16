McDonald's объявил, что окончательно уходит с российского рынка и продает бизнес в стране

McDonald's 16 мая заявил о своих планах покинуть российский рынок, объявив продажу своего бизнеса внутри страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Американская компания, по данным издания, начала процесс продажи своего российского бизнеса, включающего в себя 850 ресторанов.

В McDonald's объяснили, что последующее сохранение своего бизнеса в РФ «больше нецелесообразно и не соответствует ценностям компании».

В начале марта текущего года McDonald's информировал о временном прекращении работы сети своих заведений.

Президент и генеральный директор компании Крис Кемпчинскии обратил внимание, что «преданность и лояльность McDonald's» сотрудников и сотен российских поставщиков сделали трудным решение уйти из РФ.

Ранее появилась информация, что McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом.