ЕК спрогнозировала снижение ВВП России свыше 10% в 2022 году

Российская экономика по итогам 2022 года может ослабнуть на 10,4%. Об этом сообщается в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК).

В ЕК отметили, что по итогам 2022 года ВВП России опустится на 10,4%. Однако уже в 2023 году начнется небольшой рост и ситуация стабилизируется. По итогам следующего года ВВП России покажет рост в 1,5%.

В сообщении указали, что экономический рост будет невысоким из-за ухода западных компаний. При этом со временем ситуация выправится из-за приспособления к разрыву связей с европейскими странами в виду импортозамещения.

В 2022 году импорт товаров и услуг может упасть на четверть, а в 2023 году подрастет на 5,4%. Экспорт также может показать снижение на 16%, а в 2023 году рост в пределах 4%. Кроме того, из-за роста цен и проблем с поставками инфляция в России по итогам года будет выше 20%. В 2023 году этот показатель достигнет 10%.

15 мая старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе. По ее данным, санкции, которые ограничивают импорт товаров в Россию, могут сделать ВВП страны меньше на 4-18%, а ограничения на экспорт — на 1-25%.