В Польше назвали «гигантским скандалом» решение ЕК об оплате газа из России в рублях

Решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях является скандалом и направлено на укрепление рубля. Об этом в эфире TVP Info заявил депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк.

«Предложение комиссии — гигантский скандал! Напомню, что это результат указа Владимира Путина, который потребовал, чтобы все страны, импортирующие газ из России, платили в рублях. Нет никаких сомнений в том, что шаг Еврокомиссии направлен на укрепление российской валюты», — отметил Кузьмюк.

По его словам, ЕК придумала новую схему, чтобы Франция и Германия не платили штрафы. Кроме того, такое решение отвечает интересам многих крупных компаний, которые собираются обойти антироссийские санкции.

Он добавил, что ЕК сейчас занимается невероятными вещами. С одной стороны вводится новый пакет санкций, а с другой показывает отход на два шага назад.

15 мая Bloomberg, ссылаясь на источники сообщил, что Евросоюз собирается предложить газовым импортерам решение, которое позволит не нарушать санкции при покупке российского топлива и «эффективно удовлетворять» требования президента России Владимира Путина об оплате в рублях.