В Equinor заявили о задержке ввода в эксплуатацию СПГ-завода из-за неисправности

Норвежская энергетическая компания Equinor (бывшая Statoil) задерживает ввод в эксплуатацию СПГ-завода Hammerfest на севере страны на неделю из-за небольшой неисправности. Об этом сообщается на сайте компании.

Масштабный ремонт после пожара в сентябре 2020 года завершен. Однако ввод в эксплуатацию может занять больше времени из-за незначительной неисправности в компрессоре, отметили в Equinor.

В компании добавили, что неисправный компонент сейчас заменяется. Поэтому переход к вводу в эксплуатацию продолжится в течение недели.

В середине марта Equinor решила прекратить торговлю российской нефтью после объявления о выходе из проектов в России. В компании добавили, что у них есть определенные обязательства по договорам, которые были заключены до спецоперации на Украине. В частности, речь идет о контрактах, которые были подписаны в январе 2022 года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти.