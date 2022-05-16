Опрос: многие компании в РФ проиндексировали зарплаты сотрудникам на фоне инфляции

Многие российские компании проиндексировали зарплаты своего персонала для того, чтобы минимизировать их потери на фоне высокой инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

Лидируют среди предприятий, повысивших оплату труда сотрудников, IT-сектора и металлургического направления.

Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, оказавшись максимальной с 2015 года.

Стало известно, что крупные организации не только стараются сохранить рабочие места, но и повысить зарплаты.

Среди компаний, которые повышали зарплаты работникам, «Лаборатория Касперского», Group-IB, группа «Акрон», РЖД и другие.

Ведущий научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Анна Духон обратила внимание, что индексация зарплат должна прописываться в коллективном договоре.

Ранее стало известно, только треть частных компаний России проиндексируют зарплату всем сотрудникам в 2022 году.