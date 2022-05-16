ЦБ хочет обязать банки возвращать гражданам переведенные мошенникам деньги

Банк России хочет обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, данные о котором содержатся в базе регулятора. Об этом заявил газете «Известия» директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Он напомнил, что в базе регулятора содержится информация в том числе о дропперских счетах, которые мошенники используют для вывода и снятия похищенных средств.

«Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», — сказал Уваров.

По его словам, такая задержка не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, так как по закону перевод должен быть обработан в срок до трех рабочих дней. При этом у пострадавшего будет время обдумать произошедшее.

Помимо этого, в ЦБ хотят обязать банки-отправители, которые не учли информацию из базы и совершили перевод, возвращать клиенту все похищенные средства, добавил он.

Ранее директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что в последнее время наблюдается рост числа схем нового типа, которые основаны на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы цифровые инструменты.