Названы сроки отказа Германии от российской нефти

Германия планирует отказаться от поставок нефти из России, даже если Евросоюзу не удастся договориться о запрете в рамках следующего пакета санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

Представители властей ФРГ отметили, что правительство продолжает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей. В кабмине стране уверены, что смогут решить оставшиеся проблемы с логистикой в ​​течение следующих шести-семи месяцев.

По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема поставляемой в Германию с начала спецоперации снизилась примерно с 35 до 12%.

Сейчас властям остается решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода, который в значительной степени зависит от российских поставок, пишет Bloomberg. Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который обеспечивает топливом международный аэропорт Берлина, а также большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург, должен будет получать энергоносители через немецкий балтийский порт Росток, говорится в материале.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) сообщило, что Германия стала платить за товары из РФ в два раза больше, невзирая на беспрецедентное количество антироссийских санкций и сокращение объемов торговли. Торговый дефицит (разница между объемами экспорта и импорта) с Россией достиг рекордной отметки в €3,4 млрд.