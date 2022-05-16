Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Сын экс-капитана «Зенита» Аршавина вывел игрока «Спартака»... 04:18
В России планируют создать платформу для онлайн-медконсультаций и исследований 04:05
В реке около Комсомольска-на-Амуре нашли коровий могильник 04:03
Россиянам рассказали, стоит ли менять доллары на юани 03:59
Губерниев назвал «позорищем» очередное поражение «Рубина»... 03:57
Лидер оппозиционной партии в Швеции выступила против вступления страны в НАТО 03:49
В Северной Корее решили привлечь военных к обеспечению аптек медикаментами 03:39
Наставник «Спартака» Ваноли повздорил с тренерами «Зенита» во... 03:34
Дано объяснение, почему российские овощи могут быть дороже экзотических фруктов 03:17
Капитан «Вашингтона» Овечкин подвел итоги сезона-2021/22 03:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ФРГ стала платить почти вдвое больше за товары из России

DWN: расходы Германии на российские товары увеличились на 77,7% и составили 4,4 млрд евро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия стала платить за товары из РФ в два раза больше, невзирая на беспрецедентное количество антироссийских санкций и сокращение объема торговли, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), ссылаясь на немецкое Федеральное статистическое ведомство.

Как сообщается, расходы на поставки российских товаров увеличились на 77,7% и составили €4,4 млрд. Причиной этого является рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ. При этом импортный объем снизился на 27,8%, а экспорт из ФРГ в РФ уменьшился на 58,7%, до €1 млрд.

В общем, торговый дефицит (разница между объемами экспорта и импорта) с Россией достиг рекордной отметки в €3,4 млрд.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал сограждан выбрасывать меньше продуктов, а также по возможности есть меньше мяса с целью противостоять России, которая, по его мнению, использует поставки продовольствия «в качестве оружия».

До этого крупные торговые сети Германии REWE, Aldi и Edeka объявили о бойкоте российских товаров из-за специальной военной операции на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть