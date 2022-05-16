ФРГ стала платить почти вдвое больше за товары из России

Германия стала платить за товары из РФ в два раза больше, невзирая на беспрецедентное количество антироссийских санкций и сокращение объема торговли, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), ссылаясь на немецкое Федеральное статистическое ведомство.

Как сообщается, расходы на поставки российских товаров увеличились на 77,7% и составили €4,4 млрд. Причиной этого является рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ. При этом импортный объем снизился на 27,8%, а экспорт из ФРГ в РФ уменьшился на 58,7%, до €1 млрд.

В общем, торговый дефицит (разница между объемами экспорта и импорта) с Россией достиг рекордной отметки в €3,4 млрд.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал сограждан выбрасывать меньше продуктов, а также по возможности есть меньше мяса с целью противостоять России, которая, по его мнению, использует поставки продовольствия «в качестве оружия».

До этого крупные торговые сети Германии REWE, Aldi и Edeka объявили о бойкоте российских товаров из-за специальной военной операции на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.