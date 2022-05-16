«Известия»: сделку по продаже российского бизнеса Paulig попросили отменить

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру, Минфин, ФАС и ФНС с просьбой отменить сделку по продаже российского бизнеса финской кофейной компании Paulig. Об этом сообщает газета «Известия».

В обращении отмечается, что на фоне ухода с российского рынка Paulig собирается продать свой бизнес в стране (PauligRus LLC) топ-менеджеру компании-конкурента Milagro Викасу Сои (VikasSoi), он получит кофеобжарочное предприятие в Тверской области. Товарные знаки и секреты производства при этом в сделку не вошли.

«Поскольку Викас Сои (VikasSoi) является топ-менеджером (управляющим директором) кофейной компании MilagroBeverageCompany, то есть прямым конкурентом компании Paulig, данная сделка неизбежно приведет к ограничению конкуренции на российском потребительском рынке кофе, что существенно повышает риски картельного сговора и роста цен», — говорится в обращении.

Ранее крупная сделка по покупке Сбером сети магазинов «Стокманн» в России сорвалась из-за западных санкций против банка. Соглашение о покупке Сбером 100% доли сети магазинов было подписано еще в январе этого года. Эксперты оценили весь бизнес сети в 1–1,5 млрд руб. Несмотря на срыв сделки, в Сбере утверждают, что товары «Стокманна» будут представлены на «СберМегаМаркете».