Швейцарцы на референдуме поддержали «налог на Netflix» и повышение взноса на охрану границ

Большинство граждан Швейцарии в воскресенье, 15 мая, на общенациональном референдуме проголосовали за инициативы, одна из которых обяжет стриминговые сервисы направлять 4% своего годового оборота на поддержку киноиндустрии страны, а другая предполагает увеличение взноса государства в финансирование Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Налог на Netflix» поддержали 58,42% граждан Швейцарии, против проголосовали 41,58%.

В публикации отмечается, что швейцарские телевещатели уже направляют 4% своей прибыли на развитие местной киноиндустрии, но стриминговые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime и Disney+, этот налог не платили.

За увеличение взноса в бюджет Frontex с $24 млн до $61 млн проголосовали 71,48% граждан Швейцарии, против высказались 28,52%.

Ранее стало известно, что граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье одобрили поправки в законодательство, в соответствии с которыми все жители страны отныне считаются потенциальными донорами органов для трансплантации.