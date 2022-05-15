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Финские энергетики: отключение электричества из России является следствием санкций ЕС

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Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию не в качестве контрмеры по вступлению страны в НАТО, а в результате затруднивших оплату санкций Евросоюза, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на компанию Fingrid, управляющую электросетями Финляндии.

«Хотим уточнить, что, как мы сообщали ранее, приостановка передачи (российской) электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться», — говорится в сообщении компании.

Fingrid уточняет, что приостановка электричества является скорее следствием, а не российской контрмерой.

Ранее RAO Nordic Oy (дочерняя структура энергокомпании «Интер РАО») сообщала, что с 14 мая прекратит поставки электроэнергии в Финляндию за неуплату.

22 апреля финская электросетевая компания Fingrid сообщила, что с 24 апреля ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией, после чего последует снижение импортной мощности с 1300 МВт до 900 МВт. При этом экспортная мощность в Россию останется на уровне 320 МВт.

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Санкции против России
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