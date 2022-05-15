Фитнес-центры сообщили, что с февраля снова начали терять клиентов

Начиная с февраля 2022 года российские фитнес-центры снова начали терять клиентов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Национальном фитнес-сообществе.

В январе 2022 года люди стали ходить фитнес-клубы на 5,1% чаще, чем в январе 2021 года, но затем посещаемость снова пошла на спад. В марте-апреле 2022 года спортивные заведения стали посещать на 3-4% меньше людей, нежели в марте-апреле 2021 года. По сравнению с допандемийным 2019 годом посещаемость фитнес-клубов в январе 2022-го сократилась на 15%.

Фактически прошедший январь стал единственным позитивным месяцем для спортивных центров в плане продаж. Таким образом, тенденция двух лет пандемии коронавируса продолжилась и в этом году.

По словам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, на позитивный прирост посещаемости в январе 2022 года повлияли несколько факторов: послабление ограничительных мер, связанных с пандемией, длинные выходные, а также традиционные сезонные скидки и бонусы на клубные карты для посетителей фитнес-залов.

«Весной предприниматели отрасли ожидали больших результатов, но существует ряд факторов, которые оказали негативное влияние на потребительский спрос: сокращение расходов населения в связи с ростом инфляции, неопределенное будущее относительно стабильности цен, снижение платежеспособности в связи с потерей рабочего места или дохода», — отметила Силина.

По ее мнению, тренд на сокращение посещаемости фитнес-залов продлится до осени – впереди традиционный низкий летний сезон.