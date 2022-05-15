Число нищих британцев в 2023 году может достичь 1 млн человек

Количество граждан Великобритании, которые живут в нищете, в следующем году может достичь 1 млн человек. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

По данным NIESR, если британское правительство в срочном порядке не примет меры для преодоления кризиса и рецессии, число нищих в стране в 2023 году вырастет еще на 250 тыс.

Чтобы этого не допустить, аналитики института рекомендовали правительству Бориса Джонсона принять пакет помощи на $5,2 млрд для поддержки наиболее пострадавших домохозяйств.

NIESR предупредил, что к концу 2022 года инфляция в Британии вырастет до рекордных за 40 лет 14,4%, а падение экономики составит 5%.

Директор института Джагджит Чадха заявил, что ответственность за обнищание части британских домохозяйств лежит на главе Минфина Риши Сунак. «Проводимая им фискальная политика была недостаточной. Она должна была быть гораздо более амбициозной, особенно в прошлом году», — сказал Чадха.

Предпосылки экономического кризиса в Великобритании проявились еще в конце прошлого года, а ситуация на Украине только усилила их. В результате страна переживает рекордный рост цен на энергоносители и продовольствие.