Власти Запорожья открыли коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию

Запорожская областная военная администрации сообщила, что 15 мая будет открыт зеленый коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию из Запорожья, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал ведомства.

«Сегодня, 15.05.2022, с 10.00 до 14.00 (совпадает с мск.) будет открыт зеленый коридор для граждан, желающих выехать из Запорожья на неподконтрольную территорию через Каменское», — говорится в сообщении.

В военной администрации попросили граждан следить за ситуацией безопасности, так как в случае ее изменения коридор будет закрыт.

Ранее секретарь горсовета Анатолий Куртев объявил о введении в Запорожье комендантского часа на 9 мая. По его словам с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая действовали ограничения, которые контролировались силами полиции, армии и отрядов территориальной обороны. Пункты выдачи гуманитарной помощи не работали.