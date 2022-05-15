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Власти Запорожья открыли коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию

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РИА «Новости»

Запорожская областная военная администрации сообщила, что 15 мая будет открыт зеленый коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию из Запорожья, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал ведомства.

«Сегодня, 15.05.2022, с 10.00 до 14.00 (совпадает с мск.) будет открыт зеленый коридор для граждан, желающих выехать из Запорожья на неподконтрольную территорию через Каменское», — говорится в сообщении.

В военной администрации попросили граждан следить за ситуацией безопасности, так как в случае ее изменения коридор будет закрыт.

Ранее секретарь горсовета Анатолий Куртев объявил о введении в Запорожье комендантского часа на 9 мая. По его словам с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая действовали ограничения, которые контролировались силами полиции, армии и отрядов территориальной обороны. Пункты выдачи гуманитарной помощи не работали.

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