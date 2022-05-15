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Глава Минфина Украины предупредил о возможном повышении налогов и национализации

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24tv.ua

Украинские власти будут вынуждены пойти на болезненные меры, если военная спецоперация России продлится еще три-четыре месяца. Об этом в интервью The Economist заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

По его словам, финансовая помощь, которую Запад оказывает Киеву, хоть и является значительной, но остается «ненадежным» источником пополнения бюджета. Поэтому, если спецоперация не прекратится в ближайшие месяцы, власти будут вынуждены резко поднять налоги и сократить расходы.

Кроме того, Марченко высказал опасения, что придется прибегнуть к национализации предприятий. «Экономика Украины в последние годы превратилась в рыночную и свободную. И теперь она может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса», — приводит издание слова министра.

12 мая Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет по решению суда конфисковывать имущество у граждан, которые поддерживают военную спецоперацию России.

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