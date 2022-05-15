Bloomberg: политики ЕС опасаются рецессии и стагфляции на фоне развивающегося кризиса

Евросоюз оказался под экономическим давлением, при этом есть опасения, что Европейскому центробанку не удастся избежать рецессии или стагфляции, сообщает агенство Bloomberg.

«Рецессия — слово, которого стараются избегать центральные банки и политические лидеры. По словам инвесторов и руководителей компаний, опасность рецессии реальна, особенно в Европе», — говорится в материале.

По информации агенства, топ-менеджеры и эксперты крупнейших финансовых организаций, таких как JPMorgan Chase, HSBC, Goldman Sachs, предупреждали об угрозе рецессии в еврозоне, которая проступила на фоне сохраняющейся высокой инфляции, кризиса на Украине и связанного с ней энергетического кризиса.

Bloomberg добавляет, что заводы Европы подают признаки бедствия на фоне рекордного роста цен и сокращения спроса, усугубляющегося из-за строгих локдаунов в Китае. Европа заставляет инвесторов следить за тем, не подтолкнут ли они хрупкую экономику к рецессии.

Ранее сообщалось, что рост цен на все виды продуктов и товаров в Дании бьет рекорды 40-летней давности.