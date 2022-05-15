Германский промышленный союз посчитал убытки при отказе от российского газа

Германский промышленный союз (BDI) посчитал убытки при отказе от российского газа — ценой «энергетической независимости» станет катастрофа в немецкой экономике, заявил глава BDI Зигфрид Русвурм для газеты Bild.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — заявил Русвурм.

Он пояснил, что значительное количество немецких компаний рискуют остаться вовсе без газа, необходимого как для химической промышленности, так и для производства электричества.

«Во многих случаях пострадавшие фирмы вынуждены будут остановить производство, некоторые предприятия, пожалуй, никогда больше не смогут его запустить», — считает Русвурм.

Ранее Россия, по мнению депутата Бундестага из комитета по защите климата и энергетике Штеффена Котре, приняла решение ввести санкции против энергетического сектора Германии отчасти связано с действиями немецкого правительства.