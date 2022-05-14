В Европе могут начать ограничивать цены на газ в случае прекращения поставок из России

Европейская комиссия (ЕК) планирует разрешить правительствам ограничивать цены на газ для потребителей в случае прекращения поставок из России. Об этом написала немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ ЕК о «краткосрочных интервенциях на энергетическом рынке», указывает Reuters.

В соответствии с документом, страны-члены ЕС будут вправе регулировать цены на топливо в течение переходного периода, чтобы защитить их от скачка еще до того, как возникнет нехватка.

Россия перевела оплату за свой газ в рубли в марте. Мера коснулась недружественных стран (все государства ЕС, США и некоторые другие). С 1 апреля компании из этих стран обязаны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Сначала деньги поступают на валютный счет, затем банк продает валюту на бирже и зачисляет рубли на другой счет.

После этого некоторые европейский страны стали отказываться от такой схемы, указывая, что требование Москвы противоречит санкциям ЕС. «Нет оплаты — нет газа», — говорил в связи с этим пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.