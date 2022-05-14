Транзитная заявка на прокачку газа из России через Украину выросла на 5,7%

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГИС) «Суджа» 14 мая выросла на 5,7% относительно дня ранее. Показатель увеличился до 64,5 млн кубометров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

11 мая Украина перестала вести прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Причиной назвали территориальное расположение ГИС. Она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа на территорию Европы остался только один вход — ГИС «Суджа».

Представитель «Газпрома» тогда заявил о невозможности переноса всех объемов на «Суджу» по технологическим причинам. Одновременно заявили, что все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. Однако в целом 11 мая транзит российского газа через Украину резко снизился.

Заявка через ГИС «Сохрановка» остается на нуле.

Ранее 14 мая председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала RTR Moldova заявил, в настоящее время распределительное предприятие «Молдовагаз» оплачивает российский газ в евро.