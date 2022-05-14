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Еврокомиссия упростит процедуру изъятия имущества, полученного незаконно

Зампред ЕК Схинас: Еврокомиссия упростит процедуру изъятия незаконно полученного имущества

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас в беседе с Welt am Sonntag заявил, что ЕК планирует упростить процедуру конфискации незаконно нажитого имущества, сообщает ТАСС.

«В ближайшее время Еврокомиссия представит предложение по модернизации законодательной базы ЕС касательно конфискации имущества с целью расширения полномочий национальных органов в деле выявления, замораживания, взыскания и управления доходами, полученными незаконным путем», — рассказал он, уточнив, что сейчас из примерной суммы таких доходов в €139 млрд изымается всего лишь 1%.

По его словам, усовершенствование процедуры поможет укрепить эффективность санкций против ряда граждан России, попавших под ограничительные меры.

«Конкретный пример тому, насколько важно замораживать и конфисковать имущество, мы видим в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые способствовали украинскому кризису», — отметил Сихнас.

Ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает военную операцию России на Украине.

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