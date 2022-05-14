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Россиянам рассказали, картами каких банков лучше пользоваться в Абхазии

Банк Абхазии порекомендовал отдыхающим использовать карты «Мир» на территории республики

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РИА «Новости»

Банк Абхазии рекомендует гостям страны использовать карты российской национальной платежной системы «Мир» во время пребывания в республике. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на заместителя директора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леона Пилия.

«Мы рекомендуем брать с собой карты российской платежной системы «Мир», они принимаются на территории Абхазии повсеместно и без ограничений», — сказал он.

При этом Пилия подчеркнул, что карты Visa и Mastercard на территории Абхазии обслуживаются, однако в некоторых случая сами банки вводят ограничения на снятие наличных через конкретный банкомат. В этом случает представитель Банка Абхазии рекомендовал воспользоваться кассой банка или найти другой банкомат, который принимает данные карты.

Ранее стало известно, что Банк России и Центральный банк Китая обсудят вопросы использования национальных платежных систем «Мир» и UnionPay в обеих странах.

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