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В России стали чаще перепродавать товары из IKEA

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В апреле число объявлений о перепродаже товаров из IKEA в сравнении с февралем увеличилось более чем на треть, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службы сервиса «Юла» и «Вконтакте».

Как сообщается, речь идет о товарах, которые приобретены в IKEA до закрытия российской сети.

В пресс-службе рассказали, что в марте-апреле было опубликовано порядка 100 тысяч объявлений о перепродаже товаров из IKEA. Мартовский рост составил 16%, а апрельский — 61%.

В «Юле» также указали, что наибольший спрос на продукцию из IKEA наблюдался в начале марта. Тогда число поисковых запросов по товарам ритейлера выросло в полтора раза по сравнению с последней неделей февраля. По итогам прошлого месяца пользователи искали товары сети в два раза чаще, чем в феврале.

Наиболее часто в объявлениях предлагаются диваны, шкафы, столы и мягкие игрушки по ценам в среднем на 10-12% ниже, чем в магазинах до закрытия. При этом в сервисе заявили, что ряд продавцов все же завышают цены.

В начале марта IKEA приостановила работу в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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