ЦБ ввел дополнительные валютные послабления для банков

Банк России в дополнение к ранее введенным мерам, направленным на обеспечение устойчивости банковского сектора, до конца года вводит временное послабление по лимитам открытых валютных позиций (ОВП) в американских долларах и евро, сообщает пресс-служба регулятора.

ОВП — это несовпадение активов (требований) и пассивов (обязательств) в иностранной валюте.

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», — говорится в заявлении.

В ЦБ также отметили, что воздержатся от применения мер за несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. В сообщении подчеркивается, что банки не должны использовать данную возможность в спекулятивных целях.

Регулятор поясняет, что это послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в указанной валюте, что снизит расходы на регулирование позиций в долларах/евро, при этом риски для капитала будут ограничены в достаточной степени.

Ранее ЦБ ввел послабления в отношении соблюдения банками лимитов открытых ими валютных позиций в феврале.