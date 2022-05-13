ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу

ВТБ переводит сервисы виртуализации инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на платформу OpenStack — она создана на базе открытого ПО и является компонентом облачной платформы VTB.Cloud, сообщает пресс-служба банка.

Платформа OpenStack позволяет решить несколько важных задач, отмечают в ВТБ. Во-первых, она обеспечивает гибкость и оперативность адаптации банковских продуктов под нужды клиентов за счет ускоренного получения необходимых ресурсов на облачном портале (процесс занимает не более 5 минут).

Во-вторых, OpenStack позволяет исключить зависимость банка от зарубежных вендоров, сохранить уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, соответствующий всем необходимым требованиям, а также обеспечить положительный экономический эффект для банка за счет отказа от импортозависимого программного обеспечения.

«Отказ от необходимости использовать зарубежные решения при внедрении новых продуктов позволит нам не только унифицировать этот процесс на единой платформе, но и обеспечит конкурентное преимущество банка с точки зрения оптимизации разработки продуктов под нужды пользователей банка», — отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

Проект по переводу критической инфраструктуры информационных систем на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack предполагается завершить до конца 2024 года.