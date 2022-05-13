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Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Американская Sylvamo Corporation объявила, что продаст свой бизнес в России и прекратит работу в стране. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», — говорится в материале.

Корпорация выпускает в том числе бумагу SvetoCopy. В России она владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области, который выпускает в год около 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона.

Ранее компанию «Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди СЛПК», входит в состав группы Mondi), которая является одним из крупнейших производителей бумаги в России, решили продать . В пресс-службе добавили, что процесс продажи активов будет сложным, так как политическая и правовая среда постоянно меняются. Поэтому каких-то конкретных сроков по завершению сделки сейчас нет.

6 мая российское Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, состоящий из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта. В список попали деревья и растения, известь и цемент, косметические и фармацевтические компоненты, товары химической промышленности, бумага и картон, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей и прочее.

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