Финский производитель каш Nordic продал российский бизнес за €1,5 млн

Финский производитель продуктов питания Raisio, выпускающий каши под брендом Nordic, продал российский бизнес за 1,5 млн компании Copacker Agro Ltd. Об этом сообщается на сайте финской компании.

«Сделка Raisio с Copacker Agro завершена. Российские власти зарегистрировали сделку 12 мая 2022 года. Бизнес дочерней компании Raisio «ООО Райсио Ньютришен» был передан покупателю Copacker Agro. Общая стоимость продажи составила €1,5 млн», — отметили в пресс-службе.

В Raisio уточнили, что потери компании от продажи бизнеса в России составят €3,6 млн.

Торговая марка Nordic использовалась на рынках России и Белоруссии. Под этим брендом выпускались каши, хлопья, мюсли и другие продукты.

5 мая финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России. Покупателем ООО «Паулиг Рус» стал частный инвестор Викас Сои, который, согласно информации из открытых источников, является топ-менеджером фирмы-конкурента Milagro. В рамках сделки новому владельцу перейдет завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников. При этом торговые марки и рецептура не были включены в соглашение о продаже.