Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
The Economist: Россия на фоне западных санкций получит рекордный торговый профицит 13:41
Зеленский объявил о готовности к встрече с Путиным 13:41
Путин провел телефонные переговоры с Шольцем по Украине 13:40
Пловец Рылов объяснил, почему российский футбол невысоко котируется в мире 13:40
Кендрик Ламар выпустил первый за пять лет альбом 13:39
Иранские военные отбили торговое судно у пиратов 13:39
В Кронштадте задержан мигрант за домогательства 14-летней девочки... 13:37
Академик Шестакова рассказала, что сильнее всего мотивирует худеть 13:32
Кормухина осудила звезд, не высказывающих свою позицию 13:31
Женщина напугала дочь бровями после неудачного татуажа 13:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Производитель Alpen Gold решил поднять цены на 15% с 1 июня

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Кухмарь/ТАСС

В России с 1 июня 2022 года продукция брендов Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone подорожает на 9-15%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на полученные документы производителя «Монделис».

Производитель отметил, что также ожидается подорожание бисквитной группы товаров. В этом сегменте цены вырастут на 10-19%. Речь идет о таких марках, как Belvita, «Юбилейное», «Барни». Также на 10% вырастут цены на жевательные резинки Dirol и Halls.

В компании указали, что с июля 2021 года ингредиенты в среднем подорожали на 43%. При этом более чем на 50% выросли цены на сахар, масло, орехи и молоко.

В «Монделис» добавили, что рост отпускных цен является необходимой мерой. При изменении цен высокое качество продукции и непрерывный цикл производства будут сохранены.

В середине января крупнейшие производители сообщили, что сладости популярных марок подорожают в России с 1 февраля. Кондитерские компании объяснили это тем, что у них выросли траты на упаковку и сырье. Стоимость некоторых сладостей взлетит сразу на 23%.

Уже в конце марта компании Nestle и Unilever уведомили ритейлеров из России о подорожании продукции до 45% с 1 апреля 2022 года. Подорожание продукции компаний от 10% до 45% коснется таких торговых марок как кофе Nescafe, какао Nesquik, детского питания, готовых завтраков и шоколада. Также — марок Dove, Rexona, Camay и других.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть