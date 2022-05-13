Производитель Alpen Gold решил поднять цены на 15% с 1 июня

В России с 1 июня 2022 года продукция брендов Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone подорожает на 9-15%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на полученные документы производителя «Монделис».

Производитель отметил, что также ожидается подорожание бисквитной группы товаров. В этом сегменте цены вырастут на 10-19%. Речь идет о таких марках, как Belvita, «Юбилейное», «Барни». Также на 10% вырастут цены на жевательные резинки Dirol и Halls.

В компании указали, что с июля 2021 года ингредиенты в среднем подорожали на 43%. При этом более чем на 50% выросли цены на сахар, масло, орехи и молоко.

В «Монделис» добавили, что рост отпускных цен является необходимой мерой. При изменении цен высокое качество продукции и непрерывный цикл производства будут сохранены.

В середине января крупнейшие производители сообщили, что сладости популярных марок подорожают в России с 1 февраля. Кондитерские компании объяснили это тем, что у них выросли траты на упаковку и сырье. Стоимость некоторых сладостей взлетит сразу на 23%.

Уже в конце марта компании Nestle и Unilever уведомили ритейлеров из России о подорожании продукции до 45% с 1 апреля 2022 года. Подорожание продукции компаний от 10% до 45% коснется таких торговых марок как кофе Nescafe, какао Nesquik, детского питания, готовых завтраков и шоколада. Также — марок Dove, Rexona, Camay и других.