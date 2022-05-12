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Reuters: санкции РФ против «дочек» Газпрома обострили кризис газоснабжения в Европе

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Matthias Rietschel/AP

Проблема поиска альтернативных источников газоснабжения в Европе стала еще острее после того, как Россия ввела санкции против европейских дочерних компаний «Газпрома», передает Reuters.

Компании в основном находятся в странах, которые ввели санкции против России, большинство из них являются членами Евросоюза.

Глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что некоторые дочерние компании Gazprom Germania не получают газ из-за санкций. По его словам, российские санкции направлены на повышение цен, хотя ожидаемое падение поставок на 3% может быть компенсировано рынком.

Хотя немецкие газовые хранилища заполнены примерно на 40%, этого недостаточно, поэтому необходимо создавать дополнительные запасы для подготовки к зиме, подчеркивается в статье.

По данным агентства, цены на газ в Нидерландах на европейском хабе TTF выросли на 20%. В целом показатель резко вырос за последний год, что увеличило нагрузку на домохозяйства и предприятия.

Ранее сообщалось, что дочерние предприятия бывшей дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за санкций, введенных Россией против компаний. Об этом заявил глава минэкономики Германии Роберт Хабек в ходе выступления в немецком парламенте.

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