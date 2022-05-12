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Siemens прекращает обслуживание скоростных поездов «Сапсан»

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Michaela Rehle/Reuters

Компания «Сименс мобильность» прекратит техническое обслуживание поездов РЖД с 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Siemens. В том числе и скоростных поездов «Сапсан», передает «Интерфакс».

«Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО «РЖД» с 13 мая», — заявили в компании.

Там пояснили, что такое решение принято на фоне европейских санкций против России, а также ввиду ответных мер и их последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс мобильность».

Ранее немецкий конгломерат Siemens объявил о своем уходе с российского рынка. В компании отметили, что решение принято из-за ситуации на Украине. Siemens сообщила, что уже приступила к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности на территории страны.

2 марта Siemens заявила о прекращении поставок и работ по новым проектам в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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