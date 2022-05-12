Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс доллара на торгах Мосбиржи снизился до 65 руб. впервые с февраля 2020 года.

Так, к 14.48 мск доллар опускался до 65 руб. По состоянию на 15.09 мск курс валюты поднялся до 65,1 руб. Максимальное значение доллара на сегодняшних торгах составило 67,4175 руб.

Евро максимально снижался до 67,6125 руб., а открывал торги на уровне 71 руб.

По данным американского агентства Bloomberg, российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Так, курс рубля вырос на 11% с начала 2022 года. Российская валюта по этому показателю обошла бразильский реал — он прибавил к доллару 9%.

Несмотря на это, эксперты предполагают, что биржевой курс может не соответствовать реальному.