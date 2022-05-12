Вице-спикер Рады признал, что «распил» госбюджета можно увидеть где угодно на Украине

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что хищение средств из государственного бюджета Украины можно увидеть где угодно. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

«У нас распил бюджета можно где угодно увидеть», — сказал он в ответ на критику в отношении законопроекта о разделении страны на различные экономические зоны, который сейчас разрабатывается в украинском парламенте.

По его словам, с помощью этого законопроекта территорию Украины предполагается разделить на спокойные, прифронтовые и фронтовые зоны, в зависимости от активности боевых действий.

Вице-спикер пояснил, что «в проекте закона речь идет не о распиле бюджета, а о его лучшем наполнении».

В качестве примера он привел Львовскую область и Закарпатье где больше возможностей для запуска экономики и инвестиций, чем у территорий военной активности.

При этом он подтвердил, что некоторые депутаты выступают с критикой законопроекта из-за возможных коррупционных рисков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что теневой заработок украинской таможни во время боевых действий превышает $10 млн в месяц.