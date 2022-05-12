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«Газпром»: Украина отклонила заявку на прокачку российского газа через «Сохрановку»

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РИА «Новости»

Украина отклонила заявку на прокачку российского газа через станцию «Сохрановку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 50,6 млн кубометров на 12 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», — сказал он.

Накануне объем прокачки составлял 72 млн кубических метров.

10 мая «Оператор ГТС «Украины» (ОГТСУ) сообщил о приостановке транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания завила, что не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области.

«Газпром» подтвердил, что получил уведомление от ОГТСУ.

Подробнее о том, что происходит с транзитом российского газа через Украину — в материале «Газеты.Ru».

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