Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курсы доллара и евро опустились, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10.55 мск, курс евро потерял 2,14%, достигнув отметки в 68,99 руб.

К 11.00 мск, курс евро достиг уровня 68,49 руб. (-2,85%). В то же время курс доллара опускался до 65,5 руб. (-2,53%).

11 мая курс евро опускался до 70 руб.

По данным американского агентства Bloomberg, российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала.

Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.