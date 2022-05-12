Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Комендант Рубежного: бойцы ВСУ пытаются выехать из города под видом беженцев 11:37
Безруков рассказал, чем похожи Германика и Тарантино 11:37
Украина восстановила объемы производство автокомпонентов для ЕС 11:37
Житель Канска случайно поджег памятник архитектуры, уединившись там с девушкой 11:36
Неврологи заставили человеческий глаз «видеть» после смерти 11:33
Послы рассказали о нежелании европейского бизнеса уходить с российского рынка 11:33
Мишустин отменил льготную ставку для фракций пальмового масла 11:31
Российские видеосервисы назвали принудительные лицензии легализацией пиратства 11:29
Депутат Никонов заявил, что базы НАТО в Финляндии станут мишенью для ядерного... 11:27
США обвинили китайский вертолет в нарушении воздушного пространства Тайваня 11:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курсы доллара и евро опустились, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10.55 мск, курс евро потерял 2,14%, достигнув отметки в 68,99 руб.

К 11.00 мск, курс евро достиг уровня 68,49 руб. (-2,85%). В то же время курс доллара опускался до 65,5 руб. (-2,53%).

11 мая курс евро опускался до 70 руб.

По данным американского агентства Bloomberg, российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала.

Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть