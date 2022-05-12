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Nikkei: трем ведущим банкам Японии грозит потеря $2,3 млрд из-за санкций против России

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Global Look Press

Три ведущие японские банковские группы Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho могут потерять до 300 млрд иен (более $2,3 млрд) из-за того, что их клиенты окажутся не в состоянии вернуть выданные им кредиты в результате влияния санкций в отношении России, делится своими расчетами деловая газета страны Nikkei.

По информации газеты, суммарно на проекты, связанные с Россией, включая неиспользованные кредитные линии и другое финансирование, эти финансовые учреждения выделили примерно 1 трлн иен (более $7,7 млрд).

Издание отмечает, что эти банковские группы, вероятно, создали резервы на случай появления невозвращаемых долгов.

Ранее сообщалось, что семь крупнейших японских компаний потеряли из-за антироссийских санкций $2 млрд — потери связаны с участием этих компаний в совместных проектах в энергетическом секторе экономики.

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Санкции против России
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