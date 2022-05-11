Германия отреагировала на прекращение Киевом транзита газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина сможет восстановить поставки газа после приостановки прокачки трети российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Поставки газа через другие маршруты сегодня остаются стабильными», — добавил он.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход, что существенно снижает надежность газоснабжения.

Днем ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания завила, что не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области.

«Газпром» подтвердил, что получил уведомление от «Оператора ГТС Украины». При этом сообщалось, что российская компания не получила подтверждений обстоятельств форс-мажора, там не увидели каких-либо препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.