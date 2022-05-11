Gazprom Germania попала под блокирующие санкции России

Россия ввела блокирующие санкции в отношении бывшей дочкой российского «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH, а также EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа». Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В санкционном списке находится 31 компания, значительная часть которых относится к группе Gazprom Germania, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd., Gazprom Global LNG Ltd. Также в перечень попала группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет большим пакетом контрактов на поставку российского газа, и Astora — крупнейший оператор хранения газа в Европе.

Российским компаниям запрещено совершать с этими юридическими лицами сделки, платежи, операции с ценными бумагами в их пользу. Отдельным пунктом указано, что принадлежащим или зафрахтованным этими компаниями судам не разрешается заходить в российские порты.

В начале мая Минфин США временно разрешил американским гражданам и компаниям проводить сделки с бывшей дочкой российского «Газпрома», компанией Gazprom Germania GmbH, которая перешла под контроль Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA).