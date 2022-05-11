Аналитики спрогнозировали, что импорт газа обойдется ЕС на €250 млрд дороже к 2030 году

Британские аналитики считают, что затраты Евросоюза на импорт газа к 2030 году могут вырасти на €250 млрд дополнительно к прошлому прогнозу Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет британского аналитического центра Ember.

В документе сказано, что с учетом волатильности, которая наблюдалась на протяжении года, «нельзя исключать, что и в будущем цена на газ останется высокой».

«К 2030 году [импорт] данного энергоресурса может совокупно стоить ЕС на €250 млрд дороже [чем прогнозировала Еврокомиссия]», — говорится в тексте.

Как отмечают авторы исследования, что планы ЕС по возможному отказу от поставок газа из России будут также способствовать увеличению издержек. Это потребует «развития газотранспортной инфраструктуры» и «заключения новых долгосрочных контрактов», указали они.

В мае верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что на данный момент вопрос о прекращении поставок газа из России в Евросоюзе не обсуждается.