«Газпром» заявил, что Украина оставила для транзитного газа в Европу только один вход

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход, что существенно снижает надежность газоснабжения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения», — заявил он в эфире «России 24».

Днем ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания завила, что не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области.

«Газпром» подтвердил, что получил уведомление от «Оператора ГТС Украины». При этом сообщалось, что российская компания не получила подтверждений обстоятельств форс-мажора, там не увидели каких-либо препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.