В Германии предупредили, что без российского газа страна окажется в сильнейшем кризисе

Резкое прекращение поставок российских энергоносителей может привести немецкую экономику к масштабному экономическому кризису, который страна не испытывала со времен Второй мировой войны. К такому мнению пришел экономист Том Кребс из Мангеймского университета в своем исследовании, пишет издание Handelsblatt.

Экономист считает, что газовое эмбарго приведет к падению экономических показателей страны, по крайней мере, на 12% в течение ближайшего года. Ущерб составит почти полмиллиарда евро.

По словам Кребса, дефицит газа в первую очередь ударит по энергоемкой промышленности, в том числе по химическому, металлургическому, литейному, стекольному, керамическому, каменно-земляному, пищевому и бумажному производствам. Пострадает и сфера автомобилестроения полагает специалист.

Экономист Мангеймского университета добавил, что бундестаг по-прежнему выступает категорически против введения полного эмбарго на российские энергоносители.

Ранее 11 мая РИА «Новости» со ссылкой на данные ОГТСУ сообщало, что транзит российского газа через территорию Украины может упасть на четверть из-за прекращения транспортировки через станцию «Сохрановка» 11 мая со стороны «Оператора ГТС Украины».