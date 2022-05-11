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Мордашов покинул капитал Национальной медиа группы

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе (НМГ). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Источник агентства отметил, что он вышел из капитала НМГ несколько месяцев назад, до начала спецоперации России на Украине. При этом доля Мордашова в компании может составить $30 млн.

НМГ — российский частный медиахолдинг. Штаб-квартира расположена в Москве. Холдинг основан 1 февраля 2008 года Алексеем Мордашовым. НМГ владеет такими активами как Первый канал (49 %), Пятый канал (72,4 %), РЕН ТВ (82 %), СТС Медиа (49 %) и многими другими сервисами и медиаресурсами.

30 апреля пресс-служба «Северстали» сообщила, что компания продала свое дочернее предприятие «Воркутауголь» компании Романа Троценко «Русская энергия». Сумма сделки составила 15 млрд рублей. Перед ее закрытием стороны получили все необходимые разрешения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

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