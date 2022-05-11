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Польский кабмин опасается обмана со стороны Германии

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Charlie Riedel/AP

Пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что в польском правительстве опасаются того, что Германия может перепродать на польские НПЗ российскую нефть, полученную через транзит, сообщает РИА «Новости».

«Мы декларировали, что откажемся от нефти до конца года, но мы должны позаботиться, чтобы не было такой ситуации, когда, например, из Германии дешевая нефть, купленная у русских, будет де-факто заполнять польский рынок», — заявил Мюллер.

Он отметил, что Польша продолжает продвигать в Евросоюзе два варианта ограничения поставок нефти из России — либо полное эмбарго, либо введение специального тарифа на энергоносители, импортируемые из России.

«Наихудшей ситуацией, которая могла бы быть — это ситуация, в которой де-факто так или так поляки будут покупать, например, нефть из Германии, но потому, что она ранее была куплена в России, она будет дешевле», — заявил Мюллер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС и ЕК не знают, как спасти венгерскую экономику без российской нефти.

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