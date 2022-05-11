Милонов предложил отслеживать цены на продукцию вернувшихся западных компаний

В России необходимо установить специальный рабочий режим для вернувшихся западных компаний с целью мониторинга цен на продукцию. Об этом в обращении на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления специального рабочего режима для подобных организаций (на срок до полугода) в части мониторинга роста розничной стоимости номенклатуры», — отметил депутат.

Милонов добавил, что после возвращения многие бренды могут необоснованно начать завышать цены на свой ассортимент.

Он напомнил, что многие западные компании приостановили деятельность на территории России. Однако сами компании всерьез не планируют покидать российский рынок.

В конце апреля Financial Times написала, что западные компании несут большие убытки в результате «болезненного выхода» из российских проектов. В качестве примера авторы материала привели французский банк, который был вынужден продать свой бизнес в Москве, потеряв при этом €3,1 млрд.