Ведущие японские компании потеряли $2 млрд из-за антироссийских санкций

Семь крупнейших японских компаний потеряли из-за антироссийских санкций $2 млрд — потери связаны с участием этих компаний в совместных проектах в энергетическом секторе экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sankei Shimbun.

Сумма в $2 млрд была собрана из результатов анализа статистических отчетов корпораций Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni. Среди ключевых потерь — сокращение рыночной цены активов корпораций в России, в том числе нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Эти проекты предусматривали разработку, добычу и транспортировку нефти и газа на Сахалине и в его акватории, значительная часть поставок до введения антироссийских санкций предназначалась именно для Японии.

Ранее Shell представила данные об убытках после ухода из России.

В конце февраля Shell заявила, что выходит из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин — 2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Также компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».