Аргентина рассчитывает через несколько лет стать поставщиком СПГ в Европу

Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской телерадиокомпании RTVE сообщил, что его страна рассчитывает через несколько лет стать поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы, передает РИА «Новости». Он добавил, что для этого Аргентине необходимо финансирование на строительство соответствующей инфраструктуры.

«Мы в настоящее время строим первый газопровод… который позволит нам выйти на самообеспечение. Нам нужно сделать второй газопровод для завода по сжижению газа. На это необходимо как минимум три-четыре года», — сказал он.

Он добавил, что обсудил этот вопрос с премьером Испании Педро Санчесом, отметив, что в королевстве есть мощности по регазификации сжиженного газа.

По словам Фернандеса, может быть заключено соглашение, по которому Аргентина станет поставщиком СПГ в Испанию, а оттуда газ будет поставляться в другие европейские страны.

Кроме этого, президент Аргентины не исключил, что будет баллотироваться в следующем году на новый срок.

Ранее министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что власти страны не считают антироссийские санкции эффективным способом решения ситуации на Украине, средством для дипломатии и способом достижения мира.