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Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок природного газа

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности в сфере обеспечения поставок природного газа, сообщило ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского Министерства экономики и коммуникаций.

Согласно документу, соседи могут запрашивать и предоставлять помощь в случае перебоев в поставках газа. Такой вариант может быть осуществлен, если поставки недостаточны для бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение.

«Мы договорились с Финляндией о том, что будем доступны друг для друга в экстренной ситуации и поможем с поставками газа потребителям, если в этом возникнет необходимость», — указал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса.

Аналогичное соглашение в феврале Таллин заключил с Ригой.

Глава МИД Германии объявила, что Берлин планирует сократить потребление энергоресурсов из России до нуля — и это навсегда. По словам Анналены Бербок, экономическая зависимость от России «не ведет к безопасности». Она также объявила о невозможности отменить санкции против РФ, даже если они начнут негативно влиять на немецкую экономику.

Ранее в Германии заявляли, что готовы к нефтяному эмбарго, хотя и не исключают возникновения проблем на региональном уровне.

Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение эмбарго на российскую нефть в рамках готовящегося шестого пакета санкций. По данным МИД Франции, эмбарго будет согласовано до 15 мая. Обсуждение шестого блока санкций вызвало много споров между европейскими странами и затянулось на более длительное время, чем ожидалось ранее. Дипломатам трудно согласовать новый пакет санкций, особенно в той части, которая касается эмбарго на ввоз в ЕС российской нефти.

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