Süddeutsche Zeitung: в Гамбурге «заморозили» яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову

Немецкие власти «заморозили» яхту Luna в порту Гамбурга, которая якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС российскому олигарху Фархаду Ахмедову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.
В конце марта в ФРГ приступила к работе группа на базе министерства экономики и климата и министерства финансов для отслеживания российских активов в ФРГ, попавших под санкции.
В апреле сотрудники ведомства установили, что яхта Dilbar принадлежит Гульбахор Исмаиловой — немецкие власти называет ее сестрой российского олигарха Алишера Усманова.
Власти ФРГ пояснили, что имущество российских бизнесменов не конфисковано и не арестовано, но воспользоваться им нельзя.
Ранее испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.
Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко.
Также La Repubblica сообщила, что правоохранительные органы Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
До этого издание Forbes со ссылкой на источники написало, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который находится под санкциями Евросоюза, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту.
Власти Франции арестовали исторический замок Абрамовича на Лазурном берегу.