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Аналитик Колобанов заявил о «состоянии аффекта» Прибалтики из-за оплаты газа рублями

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Страны Прибалтики находятся в «состоянии аффекта» после того, как Россия заявила о новой схеме оплаты поставок газа. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Что касается отказа от российского газа или отказа платить за него по новой схеме, то Латвия, Литва и Эстония пока находятся в состоянии аффекта», — отметил Колобанов.

По его словам, у прибалтийских стран сейчас доминируют эмоции над рациональным поведением. То есть они не задумываются над экономикой поставок.

Он добавил, что газовая инфраструктура Латвии, Литвы и Эстонии позволяет отказаться от российских поставок через трубопроводы. При этом из 4 млрд кубометров газа, которые были потреблены регионом, 3,1 млрд кубометров пришло из России. Из этого объема 2,6 млрд пришло по трубопроводу.

5 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на данный момент вопрос о прекращении поставок газа из России в Евросоюзе не обсуждается.

Как пояснил глава дипломатии ЕС, рынок нефти глобален, а газ нельзя заменить чем-то в нефтехимической промышленности. Он также напомнил, что в европейской нефтехимической промышленности есть целые сектора, которые не смогут функционировать без газа.

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