Санкции против РФ стали одной из причин побившей 40-летние рекорды инфляции в Дании

Рост цен на все виды продуктов и товаров в Дании бьет рекорды 40-летней давности, сообщает агентство Ritzau со ссылкой на исследование Статистического управления Дании.

В исследовании указано, что рост цен на продукты на 7,7% и потребительские товары на 6,7% стал следствием повышения цен на энергоносители — газ, бензин и дизельное топливо.

Такой рост цен датская экономика показывает впервые с 1984 года, местные экономисты отмечают, что причина инфляции кроется не только в санкциях Запада против России, которые нанесли ущерб и Европе.

«Если мы исключим энергию, необработанные продукты питания и налоги, чтобы измерить ценовое давление в экономике, которое напрямую не импортируется глобальными условиями или повышением налогов, мы получим 3,6 процента», — отмечает экономист по потребительскому праву Danske Bank Луиза Хансен.

Она отмечает схожую ситуацию с тем, что произошло в 2008 году в связи с началом мирового экономического кризиса.

Ранее в Германии спрогнозировали стагфляцию ЕС из-за ситуации на Украине.