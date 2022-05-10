Минфин опроверг данные Bloomberg о спаде ВВП России в 2022 году на 12%

В российском Минфине отреагировали на опубликованные агентством Bloomberg данные о якобы крупнейшем с 1994 года падении экономики страны в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в заявлении, информация о возможном падении российского ВВП по итогам нынешнего года на 12% не соответствует действительности.

«В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством РФ и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Министерстве финансов подчеркнули, что составление макроэкономических прогнозов не входит в перечень его полномочий.

Ранее Bloomberg сообщил, что Минфин России ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году, что станет крупнейшим падением экономики страны за последние 30 лет в связи с усиливающимися антироссийскими санкциями стран Запада.