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Reuters: Германия может «взять под контроль» российский НПЗ

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Германия рассматривает возможность «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется российской государственной компанией «Роснефть». Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства экономики Германии, сроков решения вопроса о собственности НПЗ «Роснефти» пока нет. Данный НПЗ поставляет продукцию в некоторые районы восточной Германии, в том числе в столицу Германии Берлин, а также в западную Польшу.

Один из источников агентства заявил, что возможность национализации энергетических компаний также рассматривается, но этот вариант должен быть «тщательно взвешен» и обоснован не «наказанием России», а «обеспечением поставок энергии».

Ранее стало известно, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из России.

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